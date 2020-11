Medico di famiglia amato da tutti, addio al dottor Roberto Gasparetti

FABRIANO - Si sono svolti questa mattina i funerali di Roberto Gasparetti, il dottore di 70 anni scomparso all'improvviso venerdì mattina. L'uomo, stimato professionista, è deceduto nel sonno mentre si trovava nella sua abitazione di San Giovanni.

E' stata la moglie a dare l'allarme ma all'arrivo dei soccorritori l'uomo era già deceduto. Il dottor Gasparetti, nato a Filottrano ma per anni in servizio a Serra San Quirico ed in alcuni paesi di montagna, lascia la moglie, i figli ed i nipoti. In tanti hanno mostrato il proprio cordoglio con dei messaggi sui social network. Tra questi anche la comunità di Castelletta che ha ricordato Gasparetti come «un uomo gentile e disponibile che è entrato nei nostri cuori».