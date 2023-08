Annegato a 35 anni, soccorsi inutili: tragedia in mare

PORTO SANT'ELPIDIO - Annegato a 35 anni, tragedia in mare. L'uomo, bagnante di una spiaggia libera del litorale sud, sarebbe stato colto da un malore mentre nuotava. Ad accorgersi che qualcosa non andava è stato il bagnino di un vicino stabilimento. Inutili i soccorsi, sul posto è arrivato anche il 118 ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri e la capitaneria di porto.