Tragedia al porto, Giampieri: «Tutta la comunità portuale è sconvolta»

ANCONA – «Siamo tutti sconvolti da quanto accaduto alla banchina 23 – dice il presidente dell’Autorità di sistema portuale, Rodolfo Giampieri -. Come comunità portuale, ci stringiamo con affetto alla famiglia di Luca Bongiovanni che ha perso la vita nel tragico incidente ieri sera». Giampieri sottolinea che «La sicurezza sul posto di lavoro è una priorità imprescindibile».

E’ necessario, aggiunge il presidente dell’Autorità di sistema portuale, «che tutti insieme, come sistema portuale, imprese, lavoratori, rappresentanti sindacali, continuiamo ad impegnarci per far sì che la sicurezza sia sempre al primo posto in qualsiasi lavoro che viene effettuato». Adesso, dice Giampieri, «è il momento del rispetto e del silenzio per il dolore che la famiglia che deve affrontare».