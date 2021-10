Ancona piange il "re" dei gagliardetti: è morto Pietro Serini

Era il "re" dei gagliardetti di legno, Ancona saluta Pietro Serini. L'artigiano è morto mercoledì scorso all'età di 73 anni. Era molto conosciuto in città e non solo per le sue opere di legno che riproducevano gli stemmi di club calcistici e non solo, ma anche di diverse attività commerciali. Tutto fatto a mano, nel suo garage-laboratorio di via Marini.

Serini ha realizzato ocirca 3mila gagliardetti di legno, dal pimo dell'A.C. Milan a quelli di club internazionali e altri marchi sportivi e non. Funerali oggi pomeriggio, ore 16 alla chiesa di San Domenico.