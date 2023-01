Ex agente di commercio, aveva gestito l'edicola di piazza Roma: Pietro muore a soli 49 anni

ANCONA - Comunità in lutto per la scomparsa di Pietro Gagliardi Olivieri, 49 anni. L'uomo da tempo non stava bene per alcuni problemi al cuore.

Pietro aveva frequentato l'Istituto Professionale di Stato per il Commercio. Dopo aver perso entrambi i genitori aveva proseguito l'attività di rappresentante del padre. In seguito aveva deciso di prendere in gestione l'edicola di Piazza Roma. L'uomo lascia il figlio Giovanni, 12 anni, e tre fratelli: Matteo, conosciuto come Limbo e grande tifoso dell'Ancona Calcio, Tommaso, noto chef, e Maria. Sui social amici e familiari lo hanno voluto ricordare con messaggi di affetto. Tra loro anche i vecchi compagni di scuola, increduli per quanto accaduto, con cui Pietro era rimasto in contatto negli ultimi anni. I funerali si svolgeranno domani (7 gennaio) alle ore 10 presso la chiesa dell'Aspio.