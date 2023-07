Il sorriso di Piero non c'è più, addio al titolare del 7Keys

ANCONA - Piano e non solo in lutto, addio a Piero Patrignani. Il titolare dello storico 7Keys di via Ascoli Piceno è morto a 65 anni. Tra i commossi ricordi c'è quello dell'ex assessore comunale alla cultura, Paolo Marasca: "Ci conoscevamo tutte e tutti, si andava a trovare i "colleghi" quando si staccava. Lui assieme ad altri finivano spesso da noi la serata. Un anno, doveva essere a cavallo tra XX e XXI secolo, ci imbarcammo in un'avventura assurda che oggi sembra di un altro pianeta: prendemmo in gestione in due (Thermos e 7Keys) Forte Altavilla. Montammo il palco, piazzammo due banconi e c'erano concerti e djset tutte le sere. Ricordo che i miei, stanchi di fare da centralinisti con le band e i fornitori, mi regalarono un telefono portatile, che si chiamava TACS. Così vivevamo lassù, praticamente". In tanti ricordano il sorriso di Pietro, davanti e dietro il bancone.