Associazione carabinieri in lutto: morto il volontario Paolo Ragusa

SENIGALLIA - Lutto nell'Associazione Nazionale Carabinieri, è morto Paolo Ragusa. Il volontario è scomparso a 61 anni all'ospedale di Senigallia e aveva prestato servizio in diverse emergenze che negli ultimi tempi hanno colpito la zona e non solo. E' stato stroncato venerdì scorso a causa di una malattia.

Disponibile e sempre pronto al servizio, Paolo ha prestato servizio nell'Associazione carabinieri ma solo come volontario. Non era infatti un ex militare. Funerali domani alle 9,30 nella chiesa di Santa Maria della Pace a Senigallia.