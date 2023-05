Il padre di Pamela Mastropietro è stato trovato morto in casa

Stefano Mastropietro, il papà di Pamela la ragazza di 18 anni violentata e uccisa a Macerata nel gennaio del 2018, è stato trovato morto nella sua abitazione di Roma. Il corpo era sul divano in salone. Senza evidenti segni di violenza, con la porta chiusa dall'interno, secondo i primi accertamenti del medico legale il decesso di Stefano Mastropietro potrebbe risalire ad almeno quattro giorni.

A richiedere l'intervento al 118 i parenti del 44enne che non riuscivano a contattarlo da diversi giorni. Sul posto è intervenuta la polizia. Non si esclude il malore: potrebbe essere caduto ferendosi ma al momento tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti. Secondo una prima ricostruzione Mastropietro potrebbe avere sbattuto la testa dopo una caduta: una ipotesi avvalorata da alcune macchie di sangue trovate a terra. Sul corpo di Stefano Mastropietro verrà effettuata l'autopsia.

Il post della ex moglie e mamma di Pamela: "Vi mando un grandissimo abbraccio angeli"

Commovente il post pubblicato su Facebook dall’ex moglie Alessandra Verni: "Almeno tu ora puoi riabbracciarla! Vi mando un grandissimo abbraccio angeli. Amore di mamma accogli il tuo papà tra le tue braccia".

Post Alessandra Verni

Pamela uccisa e fatta a pezzi

Pamela è di Roma, ma nell’ottobre 2017 entra in una comunità terapeutica di Macerata per problemi di dipendenza da droga e alcol. Il 29 gennaio 2018 si allontana dalla comunità con l’intenzione di tornare a Roma dove però non arriverà mai. Il 30 gennaio 2018 il suo corpo viene trovato fatto a pezzi e diviso in due valigie in via dell’Industria, a pochi chilometri da Macerata. Pamela è morta a 19 anni. Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, a ucciderla è stato Innocent Oseghale, 33 anni, dopo averla drogata con eroina e dopo averla violentata. Poi, per disfarsi del corpo, l'ha smembrata e gettata via in due trolley.

LEGGI L'ARTICOLO INTEGRALE QUI