Dramma della solitudine, trovato morto in casa: era deceduto da giorni

ANCONA - Tragedia questa mattina, poco dopo le 11, in un appartamento in via Podesti. Un uomo di 56 anni è stato trovato senza vita. I soccorritori, allertati da un familiare che non riusciva a contattare la vittima, sono entrati in casa e si sono imbattuti nel corpo, ormai esanime, del 56enne. Secondo un primo riscontro da parte dei sanitari, l'uomo sarebbe morto da circa una decina di giorni a seguito di un malore. Sul posto intervenuta la Croce Gialla di Ancona, l'automedica del 118 ed i vigili del fuoco.

