Dramma in strada, si accascia al suolo e muore: inutili i soccorsi

Stava passeggiando in zona Tavernelle quando, colto da un malore, si è accasciato al suolo ed è morto. Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi, poco dopo le 19, all'incrocio tra via delle Grazie e via Torresi, ad Ancona. A perdere la vita un uomo sulla sessantina. Inutili i soccorsi da parte degli operatori del 118 che sono intervenuti insieme alla polizia locale e ad una Volante. Per oltre mezz'ora gli operatori hanno tentato di rianimarlo ma non c'è stato niente da fare. E' in corso l'identificazione visto che la vittima non aveva con sè nessun documento.

