Tragedia lungo il sentiero, giovane escursionista muore dopo un volo di 200 metri

Un escursionista di 30 anni, originario di Fabriano, è deceduto mentre si trovava lungo un sentiero nei pressi della cima di Pizzo Berro, sui monti Sibillini. La tragedia è avvenuta nella giornata di oggi, sabato 25 settembre.

L'allarme è stato lanciato da un amico, scivolato anche lui ma che per fortuna non ha riportato conseguenze. Il 30enne invece è volato per circa 200 metri perdendo la vita sul colpo. Sul posto gli uomini del Soccorso Alpino di Amandola e Montefortino che, non senza fatica, sono riusciti dopo alcune ore a recuperare il corpo dell'escursionista. Per lui non c'era però più niente da fare.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO