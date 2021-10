Tragedia in farmacia, muore mentre è in fila per comprare dei medicinali

Si trovava in fila in una farmacia di via Ripe di Trecastelli, quando è stato colto da un malore e purtroppo è deceduto. E' successo nella giornata di oggi. A perdere la vita un 67enne del posto che, nonostante i tempestivi soccorsi da parte degli operatori del 118, non ce l'ha fatta.

Secondo il medico intervenuto, come riferisce il Corriere Adriatico, il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali. La farmacia è rimasta chiusa per tutta la mattinata, riaprendo soltanto a metà pomeriggio.