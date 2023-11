Malore alla guida, finisce fuori strada e muore. Il dramma al distributore: aveva 61 anni

ANCONA - Tragedia questa mattina nei pressi del distributore Eni in via Strada Vecchia del Pinocchio, non distante dallo stabilimento della Angelini. Un uomo di 61 anni è stato colto da un malore mentre si trovava a bordo della propria auto. Il 61enne ha sbandato ed è finito fuori strada, perdendo la vita. Sul posto automedica del 118 e Croce Rossa di Ancona. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che si stesse recando presso il nosocomio cittadino. Dopo aver perso il controllo del suo mezzo è finito contro una colonna del distributore Eni. A dare l'allarme alcuni automobilisti. I sanitari hanno tentato in tutti i modi di salvarlo ma per lui non c'è stato niente da fare.

