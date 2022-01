Malore in banca, muore davanti agli occhi del fratello: aveva 67 anni

ANCONA - Era da poco entrato in banca per effettuare alcune operazioni allo sportello quando, improvvisamente, si è accasciato a terra ed è morto. Lui, un anconetano classe '54, si trovava presso l'istituto bancario insieme a suo fratello, che aveva deciso di accompagnarlo e che ora è sotto choc.

E' stato proprio quest'ultimo ad allertare il 118. Ad arrivare sul posto per prima è stata l'automedica, poi la Croce Rossa di Ancona, dirottata nella zona mentre si stava dirigendo in un altro intervento. Il personale sanitario ha tentato in tutti i modi di salvare il 67enne ma il suo cuore ormai aveva smesso di battere e non c'è stato niente da fare. Sul posto anche i carabinieri della Stazione di Brecce Bianche. Secondo una prima analisi del medico l'uomo avrebbe avuto un arresto cardiaco.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO