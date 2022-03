Choc in casa, trovato morto a 25 anni

ANCONA – Choc questa mattina al viale della Vittoria, un uomo di 25 anni è stato trovato senza vita in casa. Sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco, automedica del 118 e ambulanza della Croce Gialla. Soccorsi inutili, l’uomo era morto da diverse ore. Non è esclusa l’autopsia per risalire alle cause della morte.

L’allarme è stato dato da alcuni familiari che non riuscivano a mettersi in contatto con l’uomo.