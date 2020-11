Addio a Mustafa, morto il titolare del ristorante "Colle Paradiso"

JESI - Non aveva mai smesso di lottare ma il male che da tre anni lo tormentava putroppo ha avuto la meglio. E' morto all'età di 64 anni Mustafa Ali, titolare del ristorante-pizzeria "Colle Paradiso".

Mustafa era nato e vissuto in Giordania; poi 34 anni fa la scelta di venire in Italia per iniziare una nuova vita. Prima gli studi in una scuola di lingue di Perugia e successivamente l'inizio della sua carriera nella ristorazione, con le esperienze da dipendente nel vecchio "Colle Paradiso" per poi proseguire all'ex Quasar, La Locanda dei Medici e Ponte Magno. Nel 2013 aveva deciso di prendere in gestione il ristorante "Colle Paradiso". Una scelta coraggiosa, sempre a fianco di sua moglie Nadia, con cui lavorava all'interno del locale. Nel corso degli anni era diventato un personaggio molto noto ed apprezzato da tutta la comunità, che ne vedeva il grande spirito di sacrificio e la grande professionalità. Poi nel 2017 la scoperta della malattia, che in modo infame lo ha tormentato fino alla giornata di ieri, quando il suo cuore ha smesso di battere. Mustafa lascia anche i figli Zed, Sofia e Qussi. La camera ardente verrà aperta nella giornata di venerdì (27 novembre) all'interno dell'obitorio dell'ospedale "Carlo Urbani" di Jesi.