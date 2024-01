Trovato morto in via Urbino, l’autopsia: «Il decesso risale a più di 4 anni fa»

ANCONA - Risale a più di 4 anni fa la morte di Gianni Guidi, il 71enne trovato morto venerdì pomeriggio in una abitazione di via Urbino 4. Era stato il fratello, arrivato da Roma, a dare l’allarme perché non gli rispondeva più da tempo ed erano anni che i due non si parlavano. A stabilire il tempo del decesso è stata l’autopsia eseguita oggi pomeriggio sulla salma, dal medico legale Antonio Montana, incaricato dal pubblico ministero della Procura di Ancona Marco Pucilli. Il corpo era stato trovato mummificato e già aveva fatto ipotizzare, ai carabinieri della Compagnia di Ancona, che seguono il caso su delega della Procura, una morte molto datata. L’anziano, classe 1952, nativo di Ancona ma resudente fuori regione dove faceva il geometra di professione, era tornato nell’abitazione di famiglia.

Venerdì scorso erano entrati in casa i vigili del fuoco, dopo l’allarme dato dal fratello, e lo avevano trovato sdraiato nel divano letto, in salotto. Il medico legale non ha potuto indicare una data precisa però dagli elementi analizzati ha potuto stabilire che la morte risale a più di 4 anni fa. Non sono stati trovati segni di violenza sui resti, per lo più ossa. Ora si attende il dna per avere la certezza che la salma sia quella di Gianni Guidi. L’uomo sarebbe stato colto da un malore nel sonno.