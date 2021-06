Tragedia in casa, non rispondeva da giorni: trovato morto

Non rispondeva da giorni e per questo è scattato l'allarme con i vigili del fuoco che sono intervenuti per controllare le sue condizioni di salute. Al loro arrivo però l'uomo, un anziano di 83 anni, era già deceduto. Tragedia nella giornata di domenica in un appartamento di Monte San Vito. Ad allertare i soccorritori sono stati parenti e vicini di casa che da troppe ore non avevano notizie dell'uomo. Il medico del 118 non ha potuto far altro che costatarne il decesso, dovuto secondo una prima ricostruzione a cause naturali. Intervenuti anche i carabinieri.