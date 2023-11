Stroncato da un infarto mentre va dal medico, addio al commercialista Mauro Baldassarri

ANCONA - E' Mauro Baldassarri, 73enne commercialista in pensione di Castelfidardo, l'uomo deceduto ieri mattina all'interno di uno studio medico di Corso Garibaldi, in pieno centro città. La vittima si trovava presso lo studio in attesa di effettuare una visita specialistica. Improvvisamente, a causa si presume di un infarto, si è accasciato al suolo privo di sensi.

I primi ad intervenire sono stati i membri del personale medico presenti nello studio che hanno fatto allontanare le persone sedute nella sala d'attesa e poi allertato gli operatori del 118. Poco dopo sono arrivate sul posto automedica del 118 e ambulanza della Croce Gialla di Ancona. Le condizioni del 73enne sono subito parse gravissime ed a niente sono serviti i tentativi dei soccorritori, durati circa 40 minuti, di far ripartire il suo cuore.

A ricordarlo anche il sindaco di Castelfidardo Roberto Ascani: «Spero che tu possa riposare in pace Mauro, o forse, meglio davanti ad una batteria a suonare un funky come sapevi fare solo tu. Buon viaggioì Un abbraccio forte a Maria Grazia e Andrea»