Ex assessore e commissario dell'Ente Parco del Conero: è morto Maurizio Piazzini

ANCONA - Comunità in lutto per la scomparsa dell'architetto Maurizio Piazzini, 78 anni, ex assessore del Comune di Ancona ai Lavori Pubblici e alla Cultura. «L’Ente Parco del Conero si stringe attorno alla famiglia dell’architetto Maurizio Piazzini ed esprime il proprio cordoglio per la perdita di una figura chiave per lo sviluppo del territorio. Da dicembre del 2017 a giugno 2019 è stato Commissario dell’Ente Parco del Conero, influendo in maniera incisiva nell’avvio di un nuovo percorso». L'uomo è deceduto a causa di una grave malattia.

«Un urbanista con una spiccata sensibilità verso la cultura - sottolinea il Presidente del Parco del Conero, Daniele Silvetti - alla famiglia dell’arch. Piazzini va il nostro più sincero e affettuoso abbraccio». Uomo e professionista di indubbia competenza e sensibilità culturale, Piazzini ha preso parte ad alcuni tra i progetti più significativi per lo sviluppo del territorio tra cui il Piano del Parco e l’Archeodromo al Conero.