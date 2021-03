Storico dirigente Anap e artigiano in pensione: è morto Maurizio Baldini

E' morto a 72 anni, di Maurizio Baldini, storico dirigente Anap e artigiano in pensione. I colleghi di Confartigianato lo ricordano con grande affetto: persona disponibile, altruista come pochi, sempre con il sorriso e pronto a dare una mano in ogni situazione. Donava il suo servizio e anche le sue conoscenze in maniera generosa, spendendosi sempre in prima persona, aiutando non solo i senior, ma anche i bambini: storiche le sue visite ai bimbi meno fortunati in abiti da Babbo Natale sotto le festività e quelle ai centenari, per il saluto annuale, regalando gioia e sorrisi.

«Un amico e un collega speciale - si legge in una nota di Confartigianato Ancona-Pesaro Urbino - un esempio di bontà e altruismo che non verranno dimenticati. Il presidente Graziano Sabbatini, il segretario Marco Pierpaoli, il presidente Anap AN-PU Claudio Maria Latini, Rosella Carpera, responsabile Anap AN-PU e tutti i colleghi di Confartigianato si stringono attorno alla famiglia e ai cari di Maurizio, esprimendo loro la massima vicinanza».