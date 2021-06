Lutto in città, è morto l'ex candidato sindaco Massimiliano Lucaboni

Ex coordinatore di Forza Italia e candidato sindaco nel 2017, Lucaboni da fine febbraio lottava con forza dopo aver contratto il Covid. Purtroppo non ce l'ha fatta

JESI - Città in lutto per la scomparsa di Massimiliano Lucaboni, 54 anni, deceduto questa mattina all'ospedale di Fabriano dove era ricoverato da alcune settimane.

L'uomo, ex coordinatore di Forza Italia e candidato sindaco nel 2017, aveva contratto il Covid a fine febbraio. Le sue condizioni erano subito sembrate serie ed i primi giorni era stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva del Carlo Urbani di Jesi. Poi il trasferimento a Fabriano per la riabilitazione, dove purtroppo nella giornata di oggi il suo cuore ha smesso di battere, dopo un peggioramento improvviso del suo quadro clinico. La notizia della sua morte ha sconvolto le tante persone che lo conoscevano e gli volevano bene. A ricordarlo anche il consigliere comunale di Ancona Daniele Berardinelli: «Ci mancherai tantissimo - si legge in un post Facebook - Un abbraccio forte a tua figlia e a tua madre».