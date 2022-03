Imprenditore e grande amante dello sport: la città piange la morte di Marco Liera

JESI – E' morto l’imprenditore jesino Marco Liera, fondatore dell’omonima concessionaria d’auto di viale Don Minzoni. Liera, 79 anni, è deceduto nella giornata di ieri. Grande amante dello sport è stato per anni presidente e sponsor dell'Aurora Basket. Proprio quest'ultima ha voluto omaggiare l'imprenditore jesino con queste belle parole sul proprio profilo Facebook.

«L’Aurora Basket si stringe con grande affetto alla famiglia Liera per la dolorosa perdita del caro Marco. La notizia della scomparsa di Marco Liera, imprenditore capace, presidente e sponsor affezionato della nostra società, che ha contribuito con la sua guida a far crescere fino alla ribalta nazionale, è di quelle che non si vorrebbero mai ricevere. Alla Signora Gabriella e alla figlie Loretta e Laura l’abbraccio sincero di tutta la famiglia dell’Aurora Basket».