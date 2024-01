Tutti lo conoscevano come Ramiro, addio a Marco Duranti: era il titolare dell'omonima ortopedia

Ha aspettato il nuovo anno per uscire di scena, Marco Duranti, conosciuto come Ramiro, titolare dell'omonima ortopedia, storico punto di riferimento in città. Se ne è andato di buon ora come era sua consuetudine prima che l'età ne rallentasse i ritmi.

Molti lo ricorderanno sempre attivo e dinamico girare con la sua auto. Stimato e apprezzato nell'arco della carriera professionale ha collezionato vari riconoscimenti. Era inoltre membro dell'Associazione Nazionale Alpini di cui andava orgoglioso. La camera ardente sarà esposta da oggi pomeriggio 2 gennaio presso la casa funeraria Dorica Mangialardo, in via di Pontelungo 96 ad Ancona.