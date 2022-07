Impatto fatale all'incrocio: così è morto Marco Binci centrato da un'auto

OSIMO - Si chiamava Marco Binci l'artigiano edile di soli 47 anni che ieri pomeriggio ha perso la vita in un terribile incidente stradale a bordo del suo maxi scooter in località Padiglione. A quanto si apprende stava transitando lungo via Jesi, procedendo da Casenuove verso Campocavallo. All’altezza dell’incrocio semaforico si è scontrato con una Fiat Panda guidata da un anziano del posto, che proveniva dalla corsia opposta ed era intento a svoltare a sinistra, verso Passatempo. Uno schianto violento che nessuno dei due conducenti è riuscito ad evitare. La Panda è rimasta danneggiata sul fianco destro e l'anziano ha riportato lievi contusioni mentre l'impatto per Binci è stato fatale. Il decesso è stato dichiarato dopo 45 minuti di manovre rianimatorie.

Nato e cresciuto a Jesi svolgeva la professione di imbianchino e cartongessista. Si era trasferito nella cittadina per vivere con sua moglie con cui aveva due bambini. La notizia della sua morte lascia un dolore immenso nelle due comunità.