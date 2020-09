Istruttore di guida e professore, la città dà l'addio a Mario Petroselli

MORROVALLE – Grande commozione a Morrovalle per la scomparsa a 84 anni di Mario Petroselli. L'uomo si è spento serenamente nella tarda serata di mercoledì confortato dalla moglie Maria, dai figli Gianni e Paolo e dai quattro nipoti.

Petroselli era conosciutissimo in paese per essere stato istruttore in un'autoscuola in cui praticamente tutti gli automobilisti di Morrovalle avevano preso la patente, per essere stato professore di educazione tecnica alla scuola media “Luigi Canale”in cui è stato vice preside negli anni '80 e per essere stato presidente dell' ”Ente Canale” di Morrovalle (ente che gestisce i terreni e i fabbricati donati da Luigi Canale alla comunità).

Ma è soprattutto il mondo delle bocce che piange la scomparsa di Mario Petroselli. Grande appassionato del gioco, Petroselli nel 1972, è stato tra i soci fondatori della bocciofila Santa Lucia di Morrovalle di cui diviene nel 1973 primo presidente Nel 1997, dopo lo scioglimento della Santa Lucia, entra a far parte della Michelangelo di Trodica. Nel 2002 è tra i soci fondatori dell’ASD Bocciofila Morrovalle di cui diviene segretario fino a che la sua salute glielo ha permesso. Arbitro e direttore di gara nazionale dall’inizio degli anni ’70, nel 2006 è stato insignito del prestigioso riconoscimento di “arbitro benemerito”. La sua competenza nella gestione delle manifestazioni, nell’avanzamento del quadro gara e nella gestione delle regole ne ha fatto un esempio per tutti i giovani direttori di gara, i quali ancora oggi si vantano di provenire dalla scuola di Mario Petroselli. Segretario storico per oltre 30 anni del Comitato Provinciale FIB di Macerata e per oltre 10 anni del Comitato Regionale Fib Marche, la sua casa era il punto di incontro delle bocce marchigiane ed è stato sempre all’avanguardia nella gestione dei conti e della segreteria

“Se ne va un punto di riferimento storico per le bocce marchigiane e nazionali – ha detto Luca Scocco – presidente della bocciofila Morrovalle - .. La sua competenza, il suo rispetto e il suo attaccamento allo sport delle bocce lasciano un vuoto insostituibile per il nostro mondo”. Il funerale di Mario Petroselli si svolgerà venerdì 18, alle ore 10, all'Auditorium San Francesco di Morrovalle.