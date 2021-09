Cadavere trovato nello stabilimento, la vittima è Luca Castronuovo: aveva 47 anni

E' di Luca Castronuovo il corpo senza vita, ritrovato nel primo pomeriggio di oggi all'interno dello stabilimento balneare La Playa, a Falconara. L'uomo, 47enne originario della Basilicata, dormiva nella struttura perchè amico dell'attuale gestore, che aveva deciso di dargli una mano per qualche giorno. In passato ad Ancona aveva lavorato come barman in alcuni locali oltre a svolgere la mansione di custode in una palestra del Piano.

Questa mattina Luca si sarebbe dovuto recare all'ospedale regionale di Torrette per sottoporsi ad una visita medica. Purtroppo al nosocomio anconetano non è mai arrivato. A dare l'allarme proprio i titolari dello stabilimento che hanno visto il cadavere dell'uomo mentre era riverso a terra all'interno di un casotto. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e le Volanti della questura. Secondo una prima analisi da parte del medico legale, Luca sarebbe morto a seguito di un infarto. La salma si trova attualmente all'obitorio dell'ospedale di Torrette.