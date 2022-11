Trovato senza vita in casa, è morto Leo Moretti: il figlio di Lorena Lardini aveva 43 anni

FILOTTRANO - Una città intera si stringe intorno alla famiglia Lardini per la morte di Leo Moretti, 43 anni, deceduto nelle scorse ore nel suo appartamento di Filottrano. A fare la tragica scoperta un familiare che, verso le 23, è entrato in casa scoprendo il cadavere del 43enne, figlio di Lorena Lardini. Sul posto sono subito giunti i soccorsi ma per l'uomo non c'era ormai più niente da fare.

La notizia ha sconvolto l'intera comunità che conosceva molto bene Leo Moretti. A ricordarlo il gruppo RedTeam Hm 4x4, la squadra di fuoristrada di cui Moretti faceva parte: "Quelle cose che non vorremo mai sentire... quelle notizie che non vorremmo mai dare... purtroppo il nostro caro amico Leo Moretti eri sera ci ha lasciati alla giovane età di 43 anni. Oltre ad un sacco di amici ed appassionati offroad 4x4 lascia la sua famiglia, la moglie e 3 figli siamo senza parole".