Tragedia al lago, recuperato il cadavere di un uomo

Il cadavere di un uomo è stato ritrovato nel pomeriggio di oggi, intorno le 17.30, in un laghetto in località Sant'Angelo di Recanati, in provincia di Macerata.

Ad intervenire i vigili del fuoco che hanno recuperato il corpo, ormai esanime, riportandolo sulla terra ferma. Non si conoscono ancora le generalità della vittima, nè le cause che hanno causato l'annegamento ed il decesso. Sul posto anche il personale sanitario ed i carabinieri.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO