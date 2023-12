Falciato ed ucciso mentre è in bici, muore l'imprenditore Piero Guerriero: alla guida dell'auto un 19enne

Drammatico incidente nel tardo pomeriggio di ieri in via Cartiere Vecchie, non distante dal supermercato Lidl di Jesi. Inutili i soccorsi per il 63enne Piero Guerriero. L'uomo è morto sul colpo