Storico tesoriere del Club Amici del Mare, è morto Guglielmo Marconi

E' morto Guglielo Marconi, ex dirigente della ICIC di Ancona e tra i soci fondatori del Club Amici del Mare. L'uomo da oltre trent'anni ricopriva la carica di consigliere e di tesoriere, portando il club insieme ai suoi dirigenti, ad essere un'associazione che conta oltre 250 soci, con una gestione sana e puntuale, tanto che nel tempo ha acquistato anche la propria sede ubicata presso Marina Dorica.

A ricordarlo anche il presidente del Club Amici del Mare di Ancona Sauro Scolpati che ha espresso le più sentite condoglianze alla famiglia ed ai suoi cari per la scomparsa di Marconi. «Scolpati - si legge in una nota - tutti i dirigenti ed i soci, ne hanno apprezzato le doti umane e la grande capacità di relazione con tutti. Una persona che ha messo la famiglia al centro della sua vita, sempre disponibile ed attenta anche alle necessità degli altri. Per chiunque fosse interessato, Il Club informa, che la moglie Elide gradirebbe che venisse effettuata un’oblazione a favore della Associazione A.I.L. – Associazione Italiana Leucemia di Ancona. La donazione può essere eseguita a mezzo bonifico bancario alle coordinate del nostro Club: IT71M0808602600000000081501; sarà poi cura del Club stesso, provvedere ad un unico versamento in favore della suddetta Associazione, con l’indicazione di tutti i soci che avranno partecipato. In alternativa, potrete utilizzare l’IBAN della A.I.L. alle seguenti coordinate: IT73H0311102684000000040430».