Mondo del basket in lutto, è morto Graziano Pesaresi: fu il custode del PalaBellini

OSIMO - E' morto all'età di 84 anni Graziano Pesaresi, storico custode del PalaBellini. L'uomo, volto molto conosciuto in tutta la città, era ricoverato all'ospedale "SS Benvenuto e Rocco" e purtroppo giovedì mattina è spirato.

Grande appassionato di basket, era consociuto come un professionista esemplare che negli anni aveva saputo contagiare gli altri con il suo grande amore per questo meraviglioso sport. A ricordarlo anche la Robur Basket Osimo che su Facebook ha scritto queste belle parole: «Per anni ha preservato, difeso e gestito la casa del basket osimano. Tutta la città di Osimo piange Graziano Pesaresi che ci ha lasciato all’età di 84 anni. Grande collaboratore leale del movimento cestistico osimano, Graziano fu custode indimenticabile del Palabellini. A nome della GS Robur Basket e Giovane Robur Basket , i suoi tesserati e tifosi , le più sentite condoglianze alla famiglia in questo momento di profondo dolore». Graziano lascia la moglie Silvana ed i figli Massimo e Tiziana. I funerali si svolgeranno questa mattina (sabato) nella chiesa di San Marco.