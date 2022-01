Malore nel sonno, il carabiniere Giuseppe Vezzoso muore a 53 anni

Carabinieri in lutto per la scomparsa del loro collega Giuseppe Vezzoso, 53 anni, morto a seguito di un improvviso malore mentre si trovava nel suo appartamento di Montecassiano. L'uomo, che negli ultimi mesi prestava servizio presso la Legione di Ancona, è morto nella notte tra venerdi e sabato. Quando i soccorritori sono giunti sul posto per lui era ormai troppo tardi. Vani i tentativi dei sanitari di far ripartire il suo cuore. Lascia la moglie e i figli.

I funerali verranno celebrati domani, alle ore 15, a Montecassiano presso la chiesa di Santa Maria Assunta.