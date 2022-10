Addio a Giuseppe Marchetti, per anni autista delle ambulanze Cri: "Peppe" è morto a 66 anni

SENIGALLIA - Un grande professionista che per anni ha lavoravo come autista delle ambulanze della Croce Rossa di Senigallia. Si è spento a 66 anni Giuseppe "Peppe" Marchetti. L'uomo da tempo combatteva contro una terribile malattia che purtroppo lo ha strappato dall'affetto dei suoi cari. Giuseppe lascia il figlio Lorenzo e la moglie Patrizia. Decine i messaggi di cordoglio da parte di amici e parenti postati sulla pagina Facebook di Giuseppe: «Oggi è un giorno triste, ho perso un grane amico. Riposa in pace Peppe».

I funerali di Giuseppe Marchetti verranno celebrati in forma privata.