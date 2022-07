Giurista stimato ed apprezzato: è morto a 65 anni Giuseppe Luigi Fanulli

ANCONA- Si è spento all’età di 65 anni, probabilmente a causa di un infarto o altro malore ancora da accertare, il presidente del Tribunale Giuseppe Luigi Fanulli. Giurista esperto e stimato, è stato trovato privo di vita sul pavimento dell’abitazione dove viveva da solo con la sua assenza che aveva fatto insospettire i colleghi del palazzo di giustizia di Pesaro.

Nato a Macerata, Fanulli è stato un baluardo della Corte d’Appello di Ancona come presidente della sezione penale. In precedenza, aveva lavorato anche a Fermo. Dal 22 dicembre, invece, era in servizio a Pesaro come presidente del Tribunale. Oltre a svolgere il ruolo di professore della facoltà di Giurisprudenza di Macerata, da anni era anche giudice della Commissione Tributaria provinciale.

E' arrivato anche il cordoglio da parte del coordinamento delle Camere Penali Marchigiane attraverso una nota stampa: "Il Coordinamento delle Camere Penali Marchigiane esprime il proprio più intenso e sconcertato cordoglio per l'improvvisa scomparsa del Giudice Dr. Giuseppe Luigi Fanuli, già Presidente della Sezione Penale della Corte di Appello di Ancona, giudice a Fermo, Macerata e da ultimo Presidente del Tribunale di Pesaro. Un giurista prima, un giudice poi, di rara profondità intellettuale, di caratura tecnica eccelsa e di una altrettanto unica, umana e concreta attenzione alla comprensione delle vicende delle parti processuali, così garantendo ad imputati, persone offese e difensori il più rigoroso e puntuale rispetto delle regole di diritto. Un uomo dotato anche di acuta ironia, gentilezza ed affabilità nei modi, sempre pronto ad ascoltare e confrontarsi con disponibilità ampia ed immediata. Fuor di ogni retorica, la sua dipartita lascia un vuoto incolmabile nei cuori dei penalisti marchigiani, ma perpetui saranno il ricordo e la riconoscenza per la straordinaria opportunità di averlo conosciuto ed apprezzato".