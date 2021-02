Ex consigliere comunale e appassionato di filosofia: è morto Gilberto Perlini

CASTELBELLINO - E' morto all'età di 86 anni Gilberto Perlini, ex consigliere comunale dal 2004 al 2014 sotto l'amministrazione di Demetrio Papadopoulos, con il quale negli anni aveva creato un rapporto di stima e amicizia. Perlini, grande appassionato di filosofia e fotografia, si definiva un «pensionato autodidatta». Nella vita aveva svolto il lavoro da operaio e tecnico, spiccando per la sua grande professionalità e dedicandosi per due lustri alla vita pubblica della comunità di Castelbellino, facendo di tutto e mettendo il suo tempo e le sue conoscenze a disposizione per ogni necessità.

«Non c’è stata emergenza - si legge in una nota di Uniti per Castelbelino - urgenza, problematica che non abbia visto il consigliere Perlini sempre attivo e presente; scuole, manifestazioni, eventi, collaborazioni, riparazioni, Gilberto è stato sempre in prima linea. Diceva sempre di non conoscere la politica, ed aggiungeva, che non sapendo cosa fosse, per non sbagliare, per lui il significato di riferimento era “dare una mano” a chi ne avesse bisogno. La comunità politica di Uniti per Castelbellino lo ricorda con affetto e stima per l’umiltà e l’impegno sempre profuso: ad un certo punto, situazione che lo gratificava tantissimo, era divenuto un punto di riferimento per le insegnanti dei plessi di Castelbellino che lo chiamavano in causa in ogni situazione ed in ogni attività. L’esempio spiega meglio di ogni altro ricordo il suo operato ed il suo profilo personale».

Il funerale avrà luogo lunedì 1° marzo alle ore 10.15 muovendo dalla casa funeraria Bondoni di Castelplanio, dove già da oggi è possibile far visita alla salma. Le esequie si svolgeranno alla chiesa parrocchiale di Santa Maria Ausiliatrice di Stazione. La tumulazione avverrà nel cimitero di Moie.