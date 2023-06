Sbanda e finisce fuori strada con la sua moto: Gabriele muore a 41 anni

ANCONA - Era arrivato in ospedale in condizioni critiche dopo un terribile incidente mentre era in sella alla sua moto. Addio a Gabriele Tarsi, 41 anni, residente a Ripe di Trecastelli, vittima nel pomeriggio di ieri (sabato) di un incidente sulla Corinaldese.

Il giovane è finito fuori strada mentre si trovava nei pressi di Brugnetto. Sul posto intervenuti gli operatori del 118 che lo hanno trasportato in ospedale con un codice rosso. Dopo un trasporto dal nosocomio di Senigallia a quello di Ancona le sue condizioni sono peggiorate ulteriormente. Purtroppo il cuore di Gabriele oggi ha smesso di battere. Cordoglio da parte di amici e familiari che hanno voluto ricordarlo per un ultima volta sui social: "Ci siamo sentiti 3 settimane fa per lavoro ,ci conosciamo da una vita non ci credo ancora - si legge in un post su Facebook - amico mio riposa in pace eri un bravissimo ragazzo mancherai molto".