Giovane papà ucciso da un male terribile, la comunità piange Francesco Simonetti: aveva 41 anni

CHIARAVALLE - Aveva soltanto 41 anni Francesco Simonetti. Un male incurabile l'ha strappato all'affetto dei suoi cari ed ora l'intera comunità piange la sua morte. L'uomo è venuto a mancare nelle scorse ore dopo aver combattuto per molto tempo contro quel mostro che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Francesco lascia la compagna Gaia, i figli Edoardo e Camilla ed i genitori Adriano e Luciana.

La salma di Francesco Simonetti sarà visitabile da domani (venerdì) alle ore 10 nella Casa funeraria Mauro Pentericci in via Volta. I funerali invece verranno celebrati sabato pomeriggio alle ore 15 pressola Chiesa Santa Maria in Castagnola.