Addio a Francesco Fanesi, un male non gli ha lasciato scampo: aveva 49 anni

E' morto a soli 49 anni Francesco Fanesi, loretano molto conosciuto in tutta la città. L'uomo da tempo combatteva contro una terribile malattia che purtroppo non gli ha lasciato scampo. «Era un guerriero, aveva imparato a prendere con leggerezza la vita, nonostante la brutta bestia che lo tormentava da anni riusciva ancora a ridere e scherzare». A ricordarlo così è Paolo Serenelli, ex consigliere comunale di Loreto che ha scritto questo post sul suo profilo Facebook.

«Magari nel luogo dove sei ora non sarà cosi' diverso dalla tua Thailandia, avrai ancora modo di farti una bella bionda doppio malto, farti una trombata ogni tanto, perchè la vita và vissuta ogni minuto».