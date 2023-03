FILOTTRANO - Malore mentre stava lavorando nel suo campo agricolo, cade in una scarpata. Morto un 83enne. L'uomo è stato trovato senza vita intorno alle 14 in via Concia. Inutili i soccorsi prestati dal 118. Sul posto anche l'eliambulanza, oltre al mezzo infermieristico di Filottrano.