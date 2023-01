Si aggrava per il Covid, muore l’ex presidente della V Circoscrizione: addio a Federico Bernardini

ANCONA – Era malato da tempo e una infezione da Covid ha aggravato le sue condizioni di salute. È morto Federico Bernardini, 86 anni, ex presidente della V Circoscrizione. Una persona benvoluta e che per la città ha fatto molto. Bernardini era molto conosciuto ad Ancona e nel suo quartiere, le Grazie-Tavernelle, e via Manzoni, dove si è sempre speso per i giovani. La morte risale a martedì, all’ospedale di Torrette, dove era ricoverato per via del Covid. Un uomo impegnato in politica, nello sport e nel sociale. Era un ex macchinista ferroviario. La riqualificazione di via Manzoni, il parco del Verbena, il campo da tennis, quello da pallavolo e la capannetta che fungeva da ritrovo pomeridiano per il gioco delle carte sono passati sotto le sue mani. Bernardini è stato anche presidente della Juniores Volley Ancona delle Tavernelle.

Il funerale si terrà sabato, alle 10.30, nella chiesa di Santa Maria delle Grazie. Lascia i figli Manuela e Massimiliano. Alla famiglia è arrivato il cordoglio di tante persone che lo hanno conosciuto, anche quello dell’assessore Stefano Foresi. Suo padre Franco aveva lavorato e collaborato con lui spesso. «Dopo la morte di Franco - ricorda la figlia Manuela - papà aveva continuato con il figlio Stefano a collaborare per tante iniziative. Suo padre e il mio hanno completamente bonificato il parco e le costruzioni poi diventate punti di ritrovo. Avevano a cuore i giovani. È stata creata anche un’area giochi per i bambini che ancora oggi c’è». Per la pallavolo era solito organizzare, a fine campionato, un memorial per il suo amico Franco Foresi, a cui partecipava tutta la famiglia con tanto di consegna di mazzo di fiori. Anche il palio di Ancona era tra le iniziative a cui Bernardini teneva molto. Diversi i trofei collezionato nel tempo e ancora custoditi in casa.