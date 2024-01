Ancona piange il falegname e restauratore Peppino Brunetti. La sua mano nei luoghi storici della città

ANCONA - Fu uno dei protagonisti delle grandi opere di restauro degli edifici e luoghi storici di Ancona. La città piange la scomparsa di Peppino Brunetti, morto nelle scorse ore a 96 anni.

Fino a poco tempo fa era ancora possibile incontrarlo nella sua bottega di falegname e restauratore lungo le scale di via San Pietro. Il sindaco Daniele Silvetti porge «a nome dell'Amministrazione e della città le più sentite condoglianze ai familiari e a quanti lo hanno conosciuto e hanno potuto apprezzarlo per il suo mestiere e per il grande amore per Ancona, manifestato attraverso un lavoro qualificato, attento e costante, che ha lasciato il segno soprattutto nel settore della Cultura del Comune, che lo ricorda per le sue profonde doti umane, oltre che professionali».

Peppino Brunetti ha contribuito in maniera decisiva ai lavori del teatro delle Muse e si è occupato del teatro Sperimentale, facendo crescere dal punto di vista tecnico molte delle maestranze che ancora operano nei luoghi di spettacolo del capoluogo. Ha lavorato alla Mole Vanvitelliana con altrettanta dedizione, ha restaurato manufatti antichi e realizzato carpenterie e strutture per le opere della Pinacoteca di Ancona, ha assistito nei restauri del Tiziano di san Domenico, la chiesa di cui si è sempre preso cura, ha lavorato con restauratori di valore internazionale come Carlo Giantomassi e ha contribuito senza sosta a sollevare le sorti della cultura e dell'arte della città dopo eventi drammatici come il terremoto del 1972.