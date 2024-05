Viaggiava in sella alla sua bici poi la caduta fatale nel sottopasso: l'anziano sarebbe morto così

FALCONARA - Era in sella alla sua bicicletta quando sarebbe caduto a terra sbattendo violentemente il capo. Un impatto con l'asfalto che non gli ha lasciato scampo. Tragedia oggi pomeriggio, intorno alle 16, nel sottopasso di via Baldelli, a Falconara.

La vittima è un falconarese di 82 anni. A trovare il corpo esanime sono stati alcuni passanti che hanno subito allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Norm e gli operatori del 118. L'uomo era in una pozza di sangue e per lui ogni soccorso è stato vano. La pm di turno Valeria Cigliola ha disposto l'autopsia per chiarire la causa della morte.

A commentare la vicenda anche il consigliere comunale di opposizione Marco Baldassini: «Se fosse confermato che l'anziano sia caduto dalla bici, qualcuno magari si dovrebbe chiedere in che condizioni era la pavimentazione del sottopasso: era bagnato e viscido? In caso di pioggia il sottopasso ha una pompa per evitare l'allagamento e questo è il risultato»