Ex consigliere e candidato sindaco di Ancona, è morto Eugenio Duca: aveva 71 anni

E' morto questa mattina Eugenio Duca, onorevole ex Pds e Ds, grande conoscitore delle infrastrutture anconetane e regionali. L'uomo, 71 anni, si trovava a casa della figlia dove purtroppo ha accusato un malore fatale. Fino alla serata di ieri Duca aveva seguito con passione le elezioni comunali, poi questa mattina non si è sentito bene ed improvvisamente è deceduto. Una significativa parte della vita e dell'impegno politico dell'onorevole Duca erano stati dedicati al Comune di Ancona, di cui è stato consigliere dal 1983 al 1997 e per il quale fu candidato sindaco nel 2009.

Il cordoglio è arrivato unanime anche dall'amministrazione Mancinelli. La prima a ricordarlo è stata l'assessore Ida Simonella: «È venuto a mancare l'onorevole Eugenio Duca. Non sempre eravamo sulla stessa linea sul porto, ma credo di non aver conosciuto nessuno cosi appassionato di porto quanto lui, nessuno così dedito allo studio puntuale di atti, norme, progetti prima di agire anche sul piano politico. Un punto di riferimento che ci mancherà». Poco dopo ecco le parole del sindaco Valeria Mancinelli: « Un personaggio vero, che ha segnato la vita e la storia della città. Non sempre andavamo d'accordo, ma ne ho apprezzato la capacità di stare nella realtà, di entrare nel merito dei problemi, di andare a fondo, di non fermarsi ai titoli ma di capire e approfondire per ricercare soluzioni. La notizia della sua scomparsa mi provoca sgomento e sorpresa. Avevamo parlato appena qualche giorno fa dei destini del porto, ai quali era inscindibilmente legato».