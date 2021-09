Diocesi in lutto, morto l'ex cappellano dell'ospedale Don Enrico Principi

E' morto ad 85 anni Don Enrico Principi, ex cappellano dell'ospedale Profili di Fabriano e per tanti anni presente come parroco a Pierosara e Genga. L'uomo è deceduto lo scorso sabato a Sassoferrato.

La salma si trova presso la casa funeraria Bondoni di via Nenni a Fabriano mentre i funerali verranno celebrati oggi pomeriggio alle ore 17 presso la chiesa di San Vittore di Genga. A dare la triste notizia sono stati i parenti di Don Enrico che in segno di suffragio hanno chiesto opere di bene. In tanti lo hanno ricordato come un sacerdote umile che ha svolto con grande generosità la sua attività pastorale, sempre vicino alla cittadinanza.