Noto norcino falconarese, comunità in lutto per la morte di Dino Mancinelli

Falconara piange la scomparsa di Dino Mancinelli, anni 91, noto norcino falconarese. Dino Mancinelli ha dedicato la sua vita al lavoro e alla famiglia, costruendo negli anni con impegno e sacrificio, un’ attività imprenditoriale

Dall’attività contadina, intrapresa in giovane età, ha acquisito l’arte norcina che decide di trasformare in mestiere aprendo nel 1955 un’attività commerciale per la vendita di salumi e insaccati di sua produzione. Negli anni a seguire l’azienda si trasforma ulteriormente con l’apertura di un nuovo stabilimento per la lavorazione delle carni e un allevamento suinicolo, affiancato dai tre figli Massimo, Barbara e Patrizia. Umiltà e modestia sono le caratteristiche che l’hanno accompagnato nella sua vita lavorativa, che gli hanno permesso di costruire dal nulla un’impresa di grande eccellenza a servizio della clientela.

«Ci lascia un rappresentante della nostra città. Dino ha fatto parte di quella generazione che ha contribuito alla crescita di Falconara - commenta il sindaco Stefania Signorini – un uomo dai valori solidi, dedito al lavoro con altruismo e rispetto per la comunità». Il funerale verrà celebrato giovedi 17 giugno, alle ore 15.30 presso la Parrocchia di Sant’Andrea Apostolo a Castelferretti.