Tragedia in montagna, morto l'ex primario di rianimazione Diego Cingolani

L'uomo, 68 anni, si trovava in vacanza a San Candido, in Trentino Alto Adige. Durante un'escursione è rimasto vittima di una caduta che è poi risultata mortale

Si trovava a San Candido, in Trentino Alto Adige, con amici e parenti quando durante un'escursione è caduto ed ha perso la vita. L'intera comunità piange la scomparsa di Diego Cingolani, 68 anni, ex primario di rianimazione dell'ospedale di Senigallia.

L'ex medico, in pensione da circa 2 anni, si trovava in Trentino con amici e parenti. Secondo una prima ricostruzione l'uomo è caduto da un sentiero e purtroppo per lui non c'è stato più niente da fare. La notizia si è diffusa in città nella tarda serata di ieri, lasciando sgomenti i tantissimi cittadini che lo conoscevano.