L’amore per il mare e le grotte, è morto Diego Cerusico

ANCONA - D’estate era al Passetto, ad aiutare il padre nella gestione dello stabilimento balneare. Occhi azzurri come il mare, quello dove amava pescare. Un brutto risveglio oggi per Ancona con la notizia della morte di Diego Cerusico, 50 anni. Ne avrebbe compiuti 51 il prossimo 27 maggio. Ieri sera è stato trovato deceduto in una ditta a stazione d’Osimo, dove lavorava. L’allarme è scattato poco prima della 20, dato da un amico a cui già da diverse ore non rispondeva al cellulare. La salma è stata già liberata e restituita alla famiglia che potrà organizzare il funerale. Dolore profondo in casa Cerusico, Diego era il primogenito di Claudio, dello stabilimento “Il Valentino” alla spiaggia del Passetto. Cordogliò sui social degli amici dove lo hanno ricordato come una persona speciale.