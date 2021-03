il gruppo sciatori di Ancona piange il suo storico socio Daniele Galassi

Per anni pietra portante del Club Anconetano per il quale ha vinto innumerevoli trofei sin dagli anni 70 nella specialità dello sci di fondo; ci ha lasciato Daniele Galassi, atleta stimato e conosciuto nella nostra città anche per il suo impegno nel club del Panathlon. Il mondo dello sci anconetano lo ricorderà sempre per il suo impegno, tenace ed altruista sempre con lo splendido sorriso che lo contraddistingueva. Il Direttivo del Gruppo Sciatori Ancona Asd con infinita riconoscenza.