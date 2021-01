Addio al bagnino col cappello da cow boy: Sirolo piange Roberto Stortini

Sirolo piange Roberto Stortini, il titolare dello stabilimento balneare “Da Roberto” e uno dei punti di riferimento dell’estate all’ombra del Conero. Stortini se n’è andato a 62 anni compiuti da poche settimane, portato via da problemi di salute contro i quali combatteva da tempo.

Sorridente, fedele al lavoro e alla famiglia, Stortini non passava inosservato per la sua simpatia e per il cappello in stile cow-boy che indossava nelle estati in spiaggia. Durante l’ultima stagione balenare, tuttavia, è stato costretto proprio dalla malattia a restare spesso distante dalla sua attività e dall’amato mare. I funerali si svolgeranno oggi alle 15 alla chiesa di Sani Nicolò di Bari, a Sirolo.